Актер Джона Хилл меняет имя

Актер Джона Хилл ("Волк с Уолл-стрит") официально подал документы на смену имени. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артист, чье настоящее имя Джона Хилл Фельдштейн, подал петицию в Лос-Анджелесе, чтобы юридически исключить Фельдштейн из своего имени. Он намерен сделать свой сценический псевдоним официальным.

Хилл рассказал, что хочет, чтобы имя, под которым он публично выступал в течение многих лет, стало юридически закрепленным.