Роберт Де Ниро сыграет в политическом триллере

Обладатель "Оскара" Роберт Де Ниро сыграет главную роль в сериале Netflix под названием "Нулевой день", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет The Hollywood reporter, подробности сценария держат в секрете, но говорят, что проект представляет собой политический триллер, в котором Де Ниро сыграет бывшего президента.

Netflix отказался от комментариев.