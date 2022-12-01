https://news.day.az/showbiz/1515781.html Роберт Де Ниро сыграет в политическом триллере
Роберт Де Ниро сыграет в политическом триллере
Обладатель "Оскара" Роберт Де Ниро сыграет главную роль в сериале Netflix под названием "Нулевой день", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как пишет The Hollywood reporter, подробности сценария держат в секрете, но говорят, что проект представляет собой политический триллер, в котором Де Ниро сыграет бывшего президента.
Netflix отказался от комментариев.
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