Режиссер «Жизни Пи» Энг Ли снимет байопик о Брюсе Ли

Компания Sony Pictures анонсировала байопик "Брюс Ли", который снимет лауреат премии "Оскар" Энг Ли. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сын режиссера Мэйсон Ли сыграет роль культового мастера боевых искусств. "Не будучи ни полностью американцем, ни полностью китайцем, Брюс Ли был мостом между Востоком и Западом, который представил миру кунг-фу", - говорит Энг Ли.

Мэйсон Ли около трех лет готовился к роли, находясь в Азии. Актера можно увидеть в таких проектах, как "Люси", "Избранный", "Трудности ассимиляции".

Энг Ли снял такие фильмы, как "Жизнь Пи", "Халк", "Горбатая гора", "Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча".