Брендан Фрейзер впервые вышел в свет с сыновьями

Актер Брендан Фрейзер появился на премьере фильма "Кит" в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Он оказался на мероприятии вместе со своими сыновьями: 18-летним Холлденом и 16-летним Лиландом.

Брендан Фрейзер является отцом троих детей. Помимо Холдена и Лиланда у него также есть старший сын Гриффин, который страдает аутизмом.

"Ему только что исполнилось 20. Он большой ребенок, рост 6 футов 5 дюймов. У него большие руки и ноги, большое тело. Ему нужна дополнительная любовь в мире, и он ее получает", - рассказывал актер в интервью GQ.

В 1998 году Фрейзер женился на своей давней спутнице - актрисе Эфтон Смит. В браке у супругов родилось трое сыновей: Гриффин (2002 год), Холден (2004 год) и Лилианд (2006 год). Однако спустя год после рождения третьего сына Фрейзер и Смит объявили о расставании.

Развод совпал с еще одним событием в жизни звезды фильма "Мумии" - у него скончалась мама.