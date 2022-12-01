В Warner Bros. рассказали о начале работы над сериалом по «Гарри Поттеру»

Продюсер Warner Bros. Ченнинг Данги в разговоре с Variety заверила, что в компании ведется активное обсуждение возможного сериала по вселенной "Гарри Поттера", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас есть огромные амбиции в этом направлении, и мы ведем ряд различных переговоров. Я бы хотела сказать вам, что что-то неминуемо появится на горизонте, но у нас есть большой интерес и большая страсть, так что абсолютно точно [подобный проект будет реализован]", - подчеркнула Данги.

Она напомнила, что продюсерам удалось реализовать шоу для HBO "Возвращение в Хогвартс", которое пользовалось успехом у зрителей. По мнению Данги, это говорит о том, что аудитория с радостью воспримет очередное расширение вселенной "Гарри Поттера".