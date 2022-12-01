Ирина Шейк и Брэдли Купер строят совместные планы на рождественские каникулы

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе отпраздновали День Благодарения, а теперь строят планы на Рождество. Об этом сообщает Hollywood Life, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

47-летний актер и 36-летняя супермодель продолжают подтверждать слухи о воссоединении семьи. По словам инсайдера издания, Шейк и Купер планируют вместе провести рождественские каникулы.

"Они хотят сделать все возможное, чтобы сделать Рождество идеальным для Леи, поэтому покупки и планирование уже начались. Ей сейчас пять, а это идеальный возраст для составления списков для Санты и других магических вещей. И малышке нравится, когда она проводит время вместе с обоими родителями. Брэдли очень рад, что они с Ириной проведут это Рождество все вместе. Однако они делают это не только для Лии, но и потому, что хотят проводить время вместе. Они очень довольны тем, как идут дела", - поделился инсайдер с журналистами.

Ирина Шейк и Брэдли Купер были вместе с 2015 по 2019 год. Летом 2022 года бывшие возлюбленные спровоцировали слухи о воссоединении, отправившись в совместный отпуск на Багамы.