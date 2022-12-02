В Британии выпустили монеты с силуэтами музыкантов The Rolling Stones

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монеты с силуэтами музыкантов The Rolling Stones к 60-летию рок-коллектива, передает Day.Az со ссылкой на daily.afisha.ru.

На них изобразили трех оставшихся в живых участников группы: Мика Джаггера, Кита Ричардса и Ронни Вуда. Также на коллекционные монеты попал ударник Чарли Уоттс, скончавшийся в 2020 году.

Их силуэты расположены на сцене, возле которой видны поднятые руки поклонников. На монетах также выгравированы две надписи: "The Rolling Stones" наверху и "62-22" (годы существования группы) внизу.

Музыкантов можно будет увидеть на обратной стороне монеты. Лицевую сторону займет профиль скончавшейся в 2022 году королевы Елизаветы II. Монеты к юбилею The Rolling Stones станут одними из последних, на которых можно будет увидеть почившего монарха.

В продажу поступят несколько вариантов памятных монет с рокерами номиналом от пяти до 1 000 фунтов стерлингов. Их стоимость будет варьироваться соответственно от 14,5 до 76 135 фунтов (от 18 до 93 700 долларов).

Ранее в Великобритании выходили и другие монеты, посвященные рок-музыкантам. Они были отчеканены в честь Queen, The Who, Элтона Джона и Дэвида Боуи. Монеты вошли в коллекционный набор "Легенды музыки".