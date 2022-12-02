«Индиана Джонс 5» получил первый трейлер и новое название

Индиана Джонс возвращается с пятой частью, выпущенной трейлером и новым названием : "Индиана Джонс и циферблат судьбы", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В фильме режиссера Джеймса Мангольда вместе с Фиби Уоллер-Бридж снялись Харрисон Форд, вернувшийся в роли искателя приключений в этой последней части.

Ранее Форд играл в фильмах "В поисках утраченного ковчега" (1981), "Храм судьбы" (1984), "Последний крестовый поход" (1989) и "Королевство хрустального черепа" (2008).

В фильме используется технология омоложения во вступительной части фильма, действие которой, происходит в 1944 году, примерно через восемь лет после событий фильма 1981 года "В поисках утраченного ковчега". После повествование фильма перенесется в 1969 год .

Помимо Форда и Уоллер-Бридж, в "Циферблате судьбы" снялись Антонио Бандерас (" Боль и слава"), ветеран франшизы Джон Рис-Дэвис ("В поисках утраченного ковчега"), Шонетт Рене Уилсон ("Черная пантера"), Томас Кречманн ("Бут ") , Тоби Джонс ("Мир Юрского периода: Павшее королевство"), Бойд Холбрук (" Логан"), Оливье Рихтерс (" Черная вдова"), Итанн Исидор ("Мортель") и Мадс Миккельсен ("Фантастические твари: Тайны Дамблдора").

Продюсируют фильм Кэтлин Кеннеди, Фрэнк Маршалл и Саймон Эмануэль. Стивен Спилберг, который передал бразды правления Мангольду в этой итерации, является исполнительным продюсером вместе с Джорджем Лукасом, пишет The Hollywood reporter.

Джон Уильямс, автор музыки к каждому приключению Indy, снова сочиняет музыку. Фильм выходит 30 июня 2023 года.