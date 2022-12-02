Фильм женщины-режиссера впервые возглавил список лучших картин в истории кино

Британский журнал Sight and Sound вновь обновил список величайших фильмов в истории, который на этот раз впервые возглавила картина женщины-режиссера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Список, который публикуется с 1952 года и обновляется каждые 10 лет, традиционно состоит из 100 лучших кинопроизведений мира. Рейтинг формируется по результатам опросов 1639 журналистов и кинообозревателей.

В 2022-м на первом месте оказалась бельгийская драма "Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080" режиссерки Шанталь Акерман. Следом за ней идет Головокружение" Альфреда Хичкока, а закрыла тройку лидеров драма Орсона Уэллса "Гражданин Кейн".

Также в первую десятку попали: "Токийская повесть", "Любовное настроение", "2001 год: Космическая одиссея", "Хорошая работа", "Малхолланд Драйв", "Человек с киноаппаратом" и "Поющие под дождем".

Драма Акерман "Жанна Дильман" выстраивается вокруг бытовой жизни матери и домохозяйки, постепенно теряющей связь с реальностью. Мировая премьера ленты состоялась в 1975 году на Каннском кинофестивале. С годами картина приобрела статус культовой.