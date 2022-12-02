Леонардо ДиКаприо посетил вечеринку на яхте шведского миллиардера

Леонардо ДиКаприо вместе с другими звездами отметился на вечеринке шведского миллиардера Эрнесто Бертарелли, которая проходила на его яхте в Майами. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На борту суперъяхты Vava II стоимостью $150 млн прошла вечеринка, на который были замечены Винус и Серена Уильямс, Джаред Лето, арт-дилер Вито Шнабель, теннисист Рейли Опелка, венчурный капиталист Виви Нево, а также "около сотни" моделей.

"Была группа девушек, которые были одеты в расшитые бисером платья, под которыми не было ничего, никакого нижнего белья. Все было видно", - сказал инсайдер.

По словам другого источника, Леонардо ДиКаприо проводил время в компании актера Тоби Магуайра и арт-дилера Хелли Нахмад. Он успел пообщаться и с хозяином вечера Бертарелли. Бизнесмен, как и актер, занимается активизмом в области защиты окружающей среды.

Вечеринка началась после полуночи и продолжалась до пяти часов утра.

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