Бен Аффлек раскритиковал Netflix

Бен Аффлек раскритиковал онлайн-кинотеатр Netflix, назвав его "сборочным конвейером", сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Голливудский актер и режиссер негативно отозвался о стратегии Netflix. По его мнению, часто качество оригинальных проектов стриминга уступает их количеству.

"Я не вижу разницы между коммерцией и качеством. Уверен, что у Netflix была отличная стратегия, но я бы спросил их руководство: "Как вы собираетесь снять 50 отличных фильмов? Как это возможно?". Чтобы добиться нужного качества, требуется внимание, самоотверженность и сопротивления конвейерному процессу", - заявил Аффлек.

Недавно Аффлек вместе со своим другом Мэттом Дэймоном основал собственную кинокомпанию Artists Equity. Артист подчеркнул, что их цель - создавать умное кино, которое зрители будут помнить и спустя 20 лет.

Сообщается, что в 2023 году компания намерена выпустить три фильма, а уже через год планирует увеличить количество проектов до пяти.