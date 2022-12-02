Дженнифер Энистон показала, как готовиться к Рождеству

Голливудская актриса Дженнифер Энистон показала, как готовится к рождественским праздникам. Фотографиями актриса поделилась с подписчиками своих социальных сетей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

53-летняя Дженнифер Энистон выложила в личном блоге серию снимков с елочного базара. Звезда сериала "Друзья" выбрала большую новогоднюю елку и деревянного оленя Рудольфа. Она также выложила снимок своих собак - лабрадора по кличке Лорд Честерфилд и шнауцера по кличке Клайд.

"Удачи всем деревянным Рудольфам", - подписала кадры актриса, показав, как отреагировали на деревянную игрушку ее питомцы.

Рождественский пост стал первым с тех пор, как в начале ноября Дженнифер Энистон похоронила своего отца. Актриса тяжело переживала потерю, так как с отцом у нее всегда были более близкие отношения, чем с матерью.

"Милый папа... Джон Энтони Энистон.Ты был одним из самых прекрасных людей, которых я когда-либо знала. Я буду любить тебя до конца времен", - написала актриса в личном блоге.