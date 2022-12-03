Дэйзи Ридли из «Звездных войн» снимется в сериале об Агате Кристи

Британская актриса Дэйзи Ридли, наиболее известная по роли Рей в трилогии сиквелов "Звездных войн", снимется в сериале об исчезновении Агаты Кристи, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Официальное название проекта - The Christie Affair, а в его основе окажется одноименный роман-бестселлер писательницы Нины де Грамон. В нем речь идет об исчезновении писательницы Агаты Кристи.

События шоу развернутся в 1926 году, когда королева детективов Агата Кристи бесследно исчезла на 11 дней. Это случилось после того, как публично стало известно о романе ее мужа на стороне. Уточняется, что история будет рассказана со стороны любовницы Нэн ОʼДи, роль которой досталась Дэйзи Ридли.

Сериальной адаптацией книги займется сценаристка Джульетт Таухиди ("С любовью, Рози"). Подробности о дате релиза сериала пока не сообщаются.