Назван лучший фильм по версии кинокритиков Нью-Йорка

Общество кинокритиков Нью-Йорка в преддверии оскаровского сезона раздало первые призы. Лучшим фильмом названа драма Тодда Филда "Тар", сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сыгравшая в картине главную роль Кейт Бланшетт была признана лучше актрисой года. Лучшим актером назвали Колина Фаррелла за его роль в сай-фай драме "После Янга". Лучшим режиссером стал С. С. Раджамули, снявший индийский экшн-хит "RRR: рядом ревет революция".

Общество кинокритиков Нью-Йорка возникло в 1935 году. В него входят киножурналисты из разных нью-йоркских изданий. Нередко победители Общества кинокритиков Нью-Йорка впоследствии забирают главные награды на церемонии премии "Оскар".