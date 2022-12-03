Актер Райан Рейнольдс опубликовал редкое фото с мамой

Актер Райан Рейнольдс поделился снимком своей мамы Тэмми Рейнольдс в день ее рождения. Он опубликовал фотографию в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С днем рождения мою маму и, как мы ее зовем, "золотую девочку"!", - сопроводил Райан Рейнольдс сторис подписью.

Актер родился в Ванкувере в семье Джеймса Честера и Тэмми Рейнольдс. Его отец был продовольственным оптовиком, а мать работала в розничной торговле. У Райана Рейнольдса есть трое братьев, двое из них работают в полиции.

Напомним, что сам актер Райан Рейнольд также является многодетным отцом. С 2012 года он женат на актрисе Блейк Лавли. У пары трое дочерей. Осенью 2022 года стало известно, что супруги ждут четвертого ребенка.