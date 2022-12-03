Продюсера новой драмы Уилла Смита «Освобождение» раскритиковали

Продюсер драмы "Освобождение" с Уиллом Смитом в главной роли подвергся критике из-за того, что принес на премьеру фильма фотографию настоящего темнокожего раба, сообщает IndieWire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сюжет фильма Антуана Фукуа рассказывает реальную историю беглого раба по имени Гордон. Фотографии его голой спины, сильно побитой плетью надсмотрщиками, были опубликованы и разлетелись по всему миру в 1863 году.

Роль Гордона (в фильме его зовут Питер) исполнил Уилл Смит. На премьеру фильма его продюсер Джоуи Макфарланд принес одну из фотографий замученного пытками Гордона. Макфарланд признался, что коллекционирует подобные снимки и в будущем намерен пожертвовать их различным музеям и организациям, занимающимся изучением истории рабства в США.

Поступок продюсера вызвал шквал критики в социальных сетях. В частности, основатель организации "Черный список" Франклин Леонард написал: "Почему фотография принадлежит вам? Зачем вы принесли ее на премьеру фильма? Вы собираете памятные вещи рабов, которые будут подарены после вашей смерти? Что вы делаете с ними все это время? Так много вопросов..."