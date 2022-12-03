Гай Ричи намерен снять Уилла Смита во втором «Аладдине»

Гай Ричи заявил, что несмотря на оскаровский скандал с пощечиной, которую Уилл Смит отвесил ведущему церемонии Крису Року, он все еще намерен поработать с актером над продолжением полнометражного "Аладдина", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом британский режиссер рассказал в рамках кинофестиваля "Красное море", проходящего в эти дни в Саудовской Аравии. Ричи стал почетным гостем смотра и подробно рассказал о своих будущих проектах журналистам.

В частности постановщик лестно отозвался о своем опыте работы со Смитом и намерении вновь позвать его на роль Джина во второй фильм.

"Я никогда не встречал более прекрасного человека, и, работая с ним, я получил одни из самых замечательных впечатлений, которые у меня когда-либо были. Никогда не видел в нем никого, кроме непревзойденного, великодушного джентльмена. И у меня нет никаких проблем с тем, чтобы предложить ему роль Джина снова", - заявил Ричи.