Дженнифер Гарнер впервые вышла в свет с дочерью от Бена Аффлека

Актриса Дженнифер Гарнер появилась на приеме в Белом доме вместе с дочерью Вайолет Аффлек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Выход в свет совпал с днем рождения девушки, которой на днях исполнилось 17 лет.

Мероприятие, на котором появилась Дженнифер Гарнер с дочерью, было организовано в честь приезда президента Франции Эммануэля Макрона в США. Для выхода в свет Вайолет Аффлек выбрала платье Carolina Herrera и красные лодочки Stuart Weitzman.

Помимо Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек на приеме были и другие знаменитости: Ариана Дебоуз и Джулия Лус Дрейфус, французский модельер Кристиан Лубутен, главный редактор Vogue Анна Винтур, генеральный директор Apple Тим Кук, ведущий Стивен Кольбер и певец Джон Ледженд с супругой Крисси Тайген.

Напомним, что у актрисы Дженнифер Гарнер трое детей от актера Бена Аффлека: 17-летняя Вайолет, 13-летняя Серафина и 10-летний Самюэл. Звезды Голливуда были в браке с 2005 по 2017 год.