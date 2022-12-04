Дмитрий Нагиев намекнул на смену профессии

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев признался, что задумался о смене профессии. В интервью YouTube-каналу "Skillbox Лекторий" ведущий заявил, что хотел бы открыть барбершоп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Многие задумываются, не поменять ли работу, - сказал Нагиев. - Даже я недавно ушел [из шоу "Голос"]. Но поменять профессию стало проще. Я мало что умею. Языком чесать - это не бизнес. Хочу открыть барбершоп и мстить всем, у кого волосы остались".

В течение 10 лет Нагиев вел музыкальный проект "Голос". В этом году в шоу "Голос. 60+" его сменила Лариса Гузеева, а ведущей детского "Голоса" стала Яна Чурикова. Продюсер Юрий Аксюта объяснил уход Нагиева творческим отпуском.