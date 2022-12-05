The Weeknd намекнул на выпуск саундтрека к сиквелу «Аватара»

Певец The Weeknd выложил в Instagram короткий клип с логотипом фильма "Аватар: Путь воды" и датой его выхода 16 декабря. На заднем плане слышна музыка, напоминающая саундтрек Джеймса Хорнера из предыдущего фильма, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пока не сообщается, действительно ли это был анонс саундтрека The Weeknd к картине, однако официальный аккаунт "Аватара" сделал репост сообщения в Twitter с подписью "Добро пожаловать в семью "Аватар".

В ноябре вышел финальный трейлер фильма "Аватар: Путь воды". В трейлере семья Салли, включая Джейка, Нейтири и их детей, пересекает новые подводные миры, в то время как жители новой Пандоры сражаются с армиями роботов и устрашающими морскими существами.