Роберт Паттисон впервые представил публике свою девушку

Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые появился на публике со своей девушкой, моделью Сьюки Уотерхаус. Фотографии пары появились на Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус дебютировали в качестве пары на модном показе Dior fall 2023, который прошел в египетском городе Гиза. 36-летний актер был одет в классический кремовый костюм и коричневую водолазку, а 30-летняя модель пришла на красную дорожку в полупрозрачном шифоновом платье с воздушными рукавами. По информации источников издания, пара влюбленные "не скрывали своих чувств", позируя фотографам для первых официальных совместных снимков.

"Во время мероприятия они постоянно обнимались и целовались, видно, что они влюблены", - поделился с изданием инсайдер.

Слухи о романе Паттинсона и Уотерхаус впервые появились в июне 2018 года, когда папарацци запечатлели пару в Лондоне. Их отношения перешли на новый уровень в 2020 году, когда актер и модель оказались вместе во время пандемии коронавируса.

"Роб и Сьюки определенно обсуждают помолвку, но они не спешат. Сьюки не давит на него", - добавил инсайдер.