Роберт Паттисон впервые представил публике свою девушку
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Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые появился на публике со своей девушкой, моделью Сьюки Уотерхаус. Фотографии пары появились на Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус дебютировали в качестве пары на модном показе Dior fall 2023, который прошел в египетском городе Гиза. 36-летний актер был одет в классический кремовый костюм и коричневую водолазку, а 30-летняя модель пришла на красную дорожку в полупрозрачном шифоновом платье с воздушными рукавами. По информации источников издания, пара влюбленные "не скрывали своих чувств", позируя фотографам для первых официальных совместных снимков.

"Во время мероприятия они постоянно обнимались и целовались, видно, что они влюблены", - поделился с изданием инсайдер.

Слухи о романе Паттинсона и Уотерхаус впервые появились в июне 2018 года, когда папарацци запечатлели пару в Лондоне. Их отношения перешли на новый уровень в 2020 году, когда актер и модель оказались вместе во время пандемии коронавируса.

"Роб и Сьюки определенно обсуждают помолвку, но они не спешат. Сьюки не давит на него", - добавил инсайдер.