Эмбер Херд подала апелляцию против Джонни Деппа

Актриса Эмбер Херд обратилась в суд с апелляцией на решение по иску, поданному против нее Джонни Деппом. Об этом сообщает The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявляет 36-летняя кинозвезда, во время слушаний жюри присяжных не были предъявлены свидетельства о том, что она рассказывала о случаях домашнего насилия в браке с Джонни Деппом на сеансах психотерапии, что привело к тому, что решение по делу было вынесено не в ее пользу.

"Суд необоснованно воспрепятствовал тому, чтобы жюри рассмотрело несколько раздельных случаев, в которых Херд сообщала о насилии со стороны Деппа медикам", - говорится в 68-страничном документе, в котором вина за сокрытие этих фактов возлагается на судью округа Фэйрфакс, штат Виргиния, Пенни С. Азкарате.

В апелляции говорится, что если решение суда не будет пересмотрено, "из-за того, что суд исключил актуальные сообщения о домашнем насилии медикам, другим жертвам насилия будет сложнее подтверждать свои заявления, и они, вероятно, будут воздерживаться от публичных высказываний".

Апелляция была подана 23 ноября.

Суд штата Виргиния в июне этого года признал Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа и обязал ее выплатить бывшему мужу $10,35 млн.