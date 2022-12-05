Концерт Aerosmith в Лас-Вегасе отменили
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Группа Aerosmith отменила концерт перед выходом на сцену. Об этом пишет PageSIx, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причиной отмены выступления стало ухудшение здоровья 74-летнего вокалиста группы Стивена Тайлера. Болезнь музыканта не уточнялась.

"С огромным сожалением сообщаем о том, что мы вынуждены отменить наш сегодняшний концерт в Лас-Вегасе в связи с плохим самочувствием Стивена [Тайлера], по причине которого он не может выступать. Мы глубоко извиняемся, что уведомили об этом в последнюю минуту", - написали участники коллектива 2 декабря в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыканты выразили надежду, что Тайлер поправится к понедельнику, на который у группы запланированы очередные выступления. Они также уточнили, что вернут фанатам деньги за билеты.