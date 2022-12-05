Кейт Уинслет пожаловалась на давление Голливуда

Актриса Кейт Уинслет в беседе с Sunday Times пожаловалась на давление голливудских продюсеров из-за ее якобы лишнего веса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам 47-летней Уинслет, это было нормой раньше. "Когда я была моложе, моему агенту звонили и интересовались: как там ее вес?" - вспоминает она. Теперь, продолжила Кейт, ситуация изменилась, и она может быть актрисой, у которой "двигается лицо и трясется тело".

Сейчас дочь Уинслет, 22-летняя Миа Треплтон, также развивает актерскую карьеру, и, утверждает актриса, молодому поколению артистов приходится труднее из-за социальных сетей. "Глупости, которые ты натворил, когда напился или дурачился, могут вернуться и преследовать тебя. Беречь молодых актеров - это трудно", - сказала она.