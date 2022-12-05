Названы фильмы с самыми провальными спецэффектами

Издание The Indepedent опубликовало список из 25 фильмов с худшей CGI-графикой, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лентами с самыми провальными спецэффектами названы "Умри, но не сейчас", "Халк", "Гарри Поттер и философский камень", "Звездные войны: Эпизод 2 - Атака клонов", "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда", "Глубокое синее море", "Лига справедливости", "Матрица: Перезагрузка", "Самолет президента", "Газонокосильщик", "Мумия возвращается", "Аладдин", "Зеленый Фонарь", "Кошки", "Анаконда", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Полярный экспресс", "И грянул гром", "Фантастическая четверка", "Люди Икс: Начало. Росомаха", "Звездный путь: Восстание", "Очертания грядущего", "Птицекалипсис: Шок и трепет", "Кинг Конг" и "Инопланетянин".