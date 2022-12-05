Ридли Скотт приступил к разработке продолжения «Гладиатора»

Режиссер Ридли Скотт приступил к поиску локаций в Марокко для съемок второй части "Гладиатора". Об этом пишет портал World of Reel со ссылкой на информацию местного издания Morocco World News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, режиссер ищет подходящие локации в городе Варзават, который называют марокканским Голливудом. Он также ведет переговоры о сотрудничестве с местной студией Atlas Studios. Однако официальной информации о старте производства сиквела "Гладиатора" пока не было.

О том, что Скотт готовит производство сиквела "Гладиатора", стало известно в 2018 году. В сентябре 2021 года режиссер заявил, что приступит к работе над продолжением после того, как закончит снимать фильм о Наполеоне Бонапарте с Хоакином Фениксом в главной роли.