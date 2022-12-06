Пугачеву и Галкина могут лишить гражданства Израиля

Певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина могут лишить гражданства Израиля из-за того, что они православные христиане. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на местные СМИ, передает Day.Az.

Отмечается, что Закон о возвращении, предусматривающий репатриацию евреев в Израиль, запрещает возвращаться тем, кто сменил иудейскую веру.

В репортаже израильского СМИ обратили внимание, что Алла Пугачева и Максим Галкин венчались в церкви. "Благодаря мужу [Галкину], мать которого еврейка, им разрешили иммигрировать в страну. Но они венчались в церкви, и на свадебной церемонии у Галкина висела на груди икона Христа. По закону они не заслуживают [гражданства Израиля]", - отметили в репортаже.