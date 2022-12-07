Сериал «Уэнсдэй» стал третьим по популярности англоязычным шоу Netflix

Всего за две недели после премьеры сериал "Уэнсдэй" Тима Бертона вошел в топ-10 самых популярных англоязычных шоу стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С момента премьеры 23 ноября проект просмотрели в общей сложности 752,5 млн часов, и он уже является третьим по счету среди самых популярных англоязычных сериалов в истории Netflix. На первом месте в рейтинге четвертый сезон "Очень странных дел" с 1,35 млрд часов просмотров за первые 28 дней, а "Монстр: История Джеффри Дамера" расположился на втором месте с 856,2 млн часов просмотров.