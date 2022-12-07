Клаудия Шиффер опубликовала архивное фото с мамой и братом

Модель Клаудия Шиффер показала, как выглядела в детстве. Она поделилась новым снимком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Шиффер опубликовала фотографию с празднования Дня Святого Николауса, который в Германии отмечают каждое шестое декабря. Вместе с моделью на фотографии запечатлены ее мама и брат, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"День Святого Николауса, примерно 1976 год", - подписала фотографию модель.

Подписчики поздравили модель с Днем Святого Николауса в комментариях.

"Привет с родины! Я почти каждый день проезжаю мимо дома твоих родителей. С праздником!", "Оу, какое фото! Ты такая милая, Клаудия. И твоя мама здесь потрясающая", "Так прекрасно. Напоминает мне детство", - написали поклонники модели.

Клаудия Шиффер родилась 25 августа 1970 года в немецком городе Райнберг. Ее отец имел собственную юридическую компанию, а мать была домохозяйкой. Шиффер выросла в многодетной семье: у нее есть сестра и два брата.

С 2002 года Клаудия Шиффер замужем за продюсером Мэттью Воном. У пары трое детей: 19-летний Каспар, 18-летняя Клементина и 12-летний Козима.