Рэпер Снуп Догг и дизайнер Филипп Плейн выпустили совместную коллекцию кроссовок

Снуп Догг и Филипп Плейн презентовали коллекцию кроссовок под названием Plein Dogg на вечеринке в Лос-Анджелесе. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дизайнер и исполнитель решили сочетать в своей линейке готическую эстетику бренда Philipp Plein, музыкальное наследие Снуп Догга и цвета баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс". Они выпустили кроссовки в двух вариантах. Первый - высокие черно-золотые кроссовки из лакированной кожи и с золотым логотипом, вторые - фиолетово-черно-желтый вариант с кристаллами.

"Мы с Филиппом дружим уже несколько лет. Мы вместе провели несколько мероприятий, несколько показов в разных странах. Мы решили начать сотрудничество, потому что я хотел привнести свое видение в мир обуви, но я хотел, чтобы он [Плейн] довел его до совершенства, поэтому я не имел большого отношения к творчеству", - сказал Снуп Догг.

Филипп Плейн отметил, что это сотрудничество для него важно, и оно основывается не на материальной выгоде, а на дружеском союзе.