Хью Грант снимается в сериале «Дворец» на HBO

Обладатель премии BAFTA Хью Грант снялся в сериале премиального кабельного телевидения "Дворец" с Кейт Уинслет в главной роли. Сериал создан сценаристом и исполнительным продюсером "Наследия" Уиллом Трейси. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Грант присоединяется к актерскому составу, в который также входят Маттиас Шонартс и Андреа Райзборо. Сериал "Дворец", снятый в июле, рассказывает о годе правления авторитарного режима, который начинает рушиться.

Проект знаменует собой возвращение на HBO Гранта, который в 2020 году получил номинацию на премию "Эмми" за сериал "Отмена". Он также воссоединится с режиссером Стивеном Фрирзом в фильме "Дворец"; эти двое ранее работали вместе над "Очень английским скандалом", который принес обоим номинации на премию "Эмми", и над "Флоренс Фостер Дженкинс".