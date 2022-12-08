Иван Ургант назвал свое предыдущее имя

Telegram-канал ВПШ опубликовал видеоролик, на котором телеведущий Иван Ургант сделал неоднозначное заявление. Шоумен рассказал, что раньше он носил другое имя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ургант выступил в качестве ведущего на мероприятии, посвященном винному бизнесу "Абрау-Дюрсо" в Азербайджане. "У меня отец любит "Абрау-Дюрсо", меня же до четырех лет звали Агдам. Отец меня назвал в честь того, благодаря чему я появился", - заявил он.

Поклонники предположили, что телеведущий пошутил. Однако он пока не комментировал свое заявление.