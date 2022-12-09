Канье Уэст лишился почетной докторской степени

Рэпер Канье Уэст был лишен степени почетного доктора, присужденной ему в 2015 году Школой Чикагского института искусств. Об этом пишет NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Президент школы Элиза Тенни заявила, что степень Уэста была аннулирована, поскольку руководство посчитало, что "антисемитские и подстрекательские высказывания против евреев и темнокожих отвратительны и предосудительны". Она отметила, что музыканту была присуждена степень в знак признания его художественных достижений на тот момент, однако за прошедшие с тех пор семь лет его "тревожное поведение" и "опасные заявления" создали образ, который не соответствует общественным ценностям.

Аннулирование степени Уэста произошло после того, как группа студентов подала петицию. Она получила более 4000 подписей.