Назначен ведущий церемонии вручения премии "Золотой глобус 2023"

Голливудская Ассоциация иностранной прессы выбрала ведущего церемонии вручения премии "Золотой глобус 2023". Им станет популярный комик Джеррод Кармайкл, знакомый зрителям по фильмам "Горе-творец" и "Середина 90-х", передает Day.Az со ссылкой на kinonews.ru.

"Мы так рады, что Джеррод возглавит историческую 80-ю премию "Золотой глобус". Его комедийный талант развлекал и приводили в восторг аудиторию, создавая моменты, заставляющие задуматься, которые так важны в наше время. Джеррод - это особый талант, которого требует это шоу, чтобы дать старт наградному сезону", - говорится в официальном заявлении по этому поводу.

Джеррод Кармайкл получил номинацию на премию "Эмми" в этом году в категории "Приглашенный актер в комедийном сериале" за его выступление в качестве ведущего программы SNL.

Комик будет вести трехчасовую церемонию 10 января 2023 года из отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, Калифорния. NBC и Peacock будут транслировать шоу в прямом эфире на территории США, а продюсерами выступят Dick Clark Productions и Jesse Collins Entertainment совместно с HFPA.