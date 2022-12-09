https://news.day.az/showbiz/1518169.html Джеки Чан работает над четвертой частью боевика «Час пик»
Джеки Чан работает над четвертой частью боевика «Час пик»
Джеки Чан рассказал, что работает над четвертой частью своей франшизы "Час пик", сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Актер анонсировал продолжение серии культового боевика в рамках кинофестиваля Red Sea, проходящего в эти дни в Саудовской Аравии. Чан отметил, что в ближайшее время он планирует встретиться с режиссером четвертого фильма для обсуждения сценария и будущих съемок. Имя самого постановщика пока держится в секрете.
Предполагается, что помимо Джеки Чана к своей роли вернется и Крис Такер. Последняя на данный момент третья часть франшизы вышла на экраны в 2007 году.
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