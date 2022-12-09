Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Жюри Берлинского кинофестиваля в 2023 году возглавит американская актриса Кристен Стюарт. Об этом сообщила в пятницу, 9 декабря, пресс-служба мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Имея за спиной впечатляющий опыт, она является идеальным связующим звеном между США и Европой", - приводятся в тексте слова художественного руководителя кинофестиваля Карло Шатриан.

По словам обозревателя "Известий" Сергея Сычева, данное решение - провокационное, поскольку хотя Стюарт давно снимается в авторском кино и давно уже не просто "звезда "Сумерек", ее статус "несопоставим с Джиной Лоллобриджидой или Анни Жирардо". Так, в последний раз такое же спорное решение было принято в отношении актрисы Фрэнсис Макдорманд, которая на тот момент была не так известна и оценена в кинематографических кругах.

"С другой стороны, приглашение суперзвезды Стюарт на эту позицию - отличная реклама для Берлинале, который в последние годы по "звездности" стал сильно уступать Каннам и Венеции. Отсюда "Золотой лев" за вклад Стивену Спилбергу, который присудят на фестивале. Отсюда и Кристен Стюарт. Вероятно, Берлинале постарается усилить присутствие Голливуда на своей площадке в этом году, и последние новости показывают, что это - часть программной политики фестиваля", - подчеркнул Сычев.

73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года в Берлинском дворце на Потсдамской площади. Главную награду 72-го Берлинского кинофестиваля получила картина "Алькаррас" испанского режиссера Карлы Симон.