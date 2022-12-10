Ушел из жизни младший сын Тины Тернер

Младший сын Тины Тернер, 62-летний Ронни Тернер, найден мертвым в собственной квартире в Сан-Фернандо, сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причины смерти мужчины пока не раскрываются, но известно, что последние годы он страдал тяжелой формой онкологии. Точная причина смерти будет названа после официального вскрытия. Сообщается, что соседи Ронни вызвали скорую помощь. Однако приехавшим на место медикам не удалось его спасти.

Тина Тернер подтвердила свою утрату, опубликовав в соцсетях пост, в котором она простилась с младшим сыном. "Ронни, ты слишком рано покинул этот мир. В своем горе я закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый мальчик", - написала 83-летняя певица.

Четыре года назад ушел из жизни старший сын Тернер, 59-летний Крейг.