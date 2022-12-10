Скончался звезда «Звездных войн» Гари Фридкин

В возрасте 70 лет ушел из жизни актер "Звездных войн" и "Белоснежки" Гари Фридкин, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной кончины артиста стали осложнения после перенесенного коронавируса. Фридкин скончался 2 декабря в хосписе после тяжелых трех с половиной недель в отделении интенсивной терапии больницы Янгстауна, штат Огайо.

"Хотя Гари был невысокого роста, он был настоящим гигантом для своей семьи и друзей. Его наследие будет жить даже после него. А истории, в создании которых он принимал участие, будут помнить и пересказывать все, кто его любил", - говорится в официальном заявлении о смерти Фридкина.

Актер был известен своими ролями в картинах "Белоснежка" и "Несносные леди", а также участием в сериале "Сумеречная зона". Но наибольшую популярность принесла ему роль Эвоки - героя вымышленной расы существ, появившихся в "Звездных войнах. Эпизод VI: Возвращение джедая".