Джеймс Кэмерон сравнил спецэффекты в «Аватаре 2» и фильмах Marvel

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон сравнил спецэффекты в фильме "Аватар: Путь воды" и кинокартинах Marvel. Об этом сообщает The News International со ссылкой на ComicBook, передает Day.Az.

По его словам, супергеройские экшны дали мощный импульс развитию визуальных эффектов. Он отметил, что повышение спроса и увеличение бюджетов проектов помогли индустрии подняться. Режиссер подчеркнул, что благодаря этому появились новые инструменты, улучшилось качество графики, пришло больше талантливых людей.

Кэмерон добавил, что за спецэффекты в "Аватарах" отвечала студия WETA Digital, которая была основана режиссером Питером Джексоном. Кинематографист назвал ее "лучшей в своем деле". Он пояснил разницу на примере мимики персонажей, которых играют реальные актеры и обрабатывают на компьютерах. Режиссер подчеркнул, что ее передают с помощью технологии захвата движений.

По словам Кэмерона, компания Industrial Light & Magic, основанная Джорджем Лукасом и сотрудничающая с Marvel, отлично справляется со своими задачами. Однако, по его мнению, у компании есть проблемы в создании эмоций на лицах героев. Так, в качестве примера кинорежиссер привел мимику Таноса, которая его разочаровала. "Если вы уже видели "Аватар: Путь воды", то знаете, что там эта работа проделана на порядок лучше", - сказал он.