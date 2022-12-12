Дрю Бэрримор не дарит своим детям подарки на Рождество

Американская актриса Дрю Бэрримор, известная ролью в фильме "Ангелы Чарли", объяснила, почему не дарит своим детям подарки на Рождество. Об этом она рассказала в ток-шоу Entertainment Tonight, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дрю Бэрримор рассказала, что не дарит своим дочерям - 10-летней Олив и 8-летней Фрэнки - подарки, которые принято дарить детям. По словам актрисы, вместо того, чтобы купить очередную игрушку, она берет их в путешествия. "Я не дарю им подарки, которые, как мне кажется, в их возрасте они не любят. Но я говорю им: "Я думаю, мы запомним это место, фотографии и опыт - это то, что я хочу вам подарить", - поделилась своим мнением актриса.

"Они получают много вещей в течение года, поэтому я не та странная, строгая и холодная мама, которая кричит своим детям: "Вы не получите никаких подарков!" Я просто чувствую, что лучшим подарком будут воспоминания. Лучше я инвестирую в них, чем в кукольный домик или что-то в этом роде", - добавила она.

С отцом Олив и Фрэнки, арт-консультантом Уиллом Копельманом, Дрю Бэрримор развелась в 2016 году. В декабре этого года актриса рассекретила своей первый за шесть лет роман, однако личность избранника раскрывать не стала.