Горе в семье всемирно-известной певицы - ФОТО
Американская певица Шер сообщила, что ее мать, Джорджия Холт, умерла 10 декабря в возрасте 96 лет. Об этом певица рассказала в социальных сетях, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
Легендарная 76-летняя певица опубликовала короткий твит, в котором сообщила поклонникам, что ее мать, актриса, певица и модель Джорджия Холт, скончалась в возрасте 96 лет.
"Мамы больше нет", - написала Шер.
В начале сентября Шер поделилась с поклонниками, что ее мать Джорджия постоянно болеет, и на днях была госпитализирована в больницу с пневмонией.
"Мама постоянно болеет. Она только что вышла из больницы - у нее была пневмония. Но сейчас ей стало получше", - написала Шер.
На следующий день Шер поблагодарила поклонников за то, что они молились о здоровье ее матери, и заверила, Джорджии стало лучше после того, как она вернулась домой.
В 2013 году Шер отдала дань уважения своей матери, сняв о ней документальный фильм под названием Dear Mom, Love Cher. В картине певица рассказала о своем детстве, и о том, как много для нее сделала мать.
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