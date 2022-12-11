Горе в семье всемирно-известной певицы

Американская певица Шер сообщила, что ее мать, Джорджия Холт, умерла 10 декабря в возрасте 96 лет. Об этом певица рассказала в социальных сетях, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Легендарная 76-летняя певица опубликовала короткий твит, в котором сообщила поклонникам, что ее мать, актриса, певица и модель Джорджия Холт, скончалась в возрасте 96 лет.

"Мамы больше нет", - написала Шер.

В начале сентября Шер поделилась с поклонниками, что ее мать Джорджия постоянно болеет, и на днях была госпитализирована в больницу с пневмонией.

"Мама постоянно болеет. Она только что вышла из больницы - у нее была пневмония. Но сейчас ей стало получше", - написала Шер.

На следующий день Шер поблагодарила поклонников за то, что они молились о здоровье ее матери, и заверила, Джорджии стало лучше после того, как она вернулась домой.

В 2013 году Шер отдала дань уважения своей матери, сняв о ней документальный фильм под названием Dear Mom, Love Cher. В картине певица рассказала о своем детстве, и о том, как много для нее сделала мать.