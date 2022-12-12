Американская певица заступилась за Меган Маркл и принца Гарри

Марен Моррис высказалась в поддержку герцогов Сассекских, на которых накинулись с критикой после выхода документального фильма "Гарри и Меган" на Netflix. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американская певица записала ролик в TikTok и заявила: "Эта глубокая ненависть и раздражение к Меган Маркл, в основном исходящие от женщин, я должна сказать, для меня непостижимы. Люди говорят, что женщина никогда не должна забирать мужчину из его семьи, вот и все. Вы видели его семью?"

Моррис упомянула несколько исторических событий, связанных с королевской семьей, включая отречение короля Эдуарда VIII от престола в 1936 году. Дядя королевы Елизаветы II покинул семью, "потому что они не позволили ему жениться на женщине [Уоллис Симпсон], которую он любил, так как она была разведена".

Моррис также упомянула сестру покойной королевы, принцессу Маргарет: "[Она] не ушла из семьи, но я бы хотела, чтобы она ушла". Елизавета II не разрешила сестре выйти замуж за разведенного Питера Таунсенда.

"Помимо [покойной принцессы] Дианы, история принцессы Маргарет - одна из самых печальных. Если говорить о принцессе Ди, то она не бросила своих детей, а ушла из семьи", - поделилась мнением Моррис.