Эльдар Гасымов возвращается на "Евровидение"

Победитель "Евровидения-2011", известный исполнитель Эльдар Гасымов вошел в состав азербайджанской делегации на "Евровидении-2023", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"С 2011 года меня многое связывает с конкурсом "Евровидение", который изменил мою жизнь, и в частности это хорошие воспоминания и эмоции. Теперь я возвращаюсь на конкурс в другом качестве - принял предложение Общественной телерадиовещательной компании (ITV) стать музыкальным продюсером азербайджанской делегации на "Евровидении-2023", - написал Гасымов на своей странице в социальной сети.

Отметим, что Общественная телерадиовещательная компания (İTV) является официальным вещателем конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане.

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле 9, 11 и 13 мая. Ранее стало известно, что руководителем азербайджанской делегации на конкурсе в 2023 году является заместитель генерального директора Общественной телерадиовещательной компании Васиф Мамедов. До него этот пост занимал композитор и продюсер Иса Меликов.