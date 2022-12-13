Умер актер «Секретных материалов» Стюарт Марголин

Актер Стюарт Марголин ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причины смерти не раскрываются. Новость о смерти обладателя премии "Эмми" подтвердил его пасынок Макс Мартини в социальных сетях.

За время творческой карьеры Марголин снялся в более сотни проектов. Среди самых популярных картин актера - "Секретные материалы", "Жажда смерти", "Порочная страсть", "Квантовый скачок", "Телевизионная служба новостей", "Разведка" и "Частный детектив Магнум".

Марголин выиграл две премии "Эмми" в 1979 и 1980 годах за пятый и шестой сезоны сериала NBC "Файлы Рокфорда", играя бывшего сокамерника Джима Рокфорда.