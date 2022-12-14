Найдена пропавшая игра с Майклом Джексоном

Майкла Джексона нет, но образ его живет. Фанаты короля поп-музыки получили неожиданный подарок. На блошином рынке в Британии нашли видеоигру Scramble Training. Знаменитый певец исполнил роль инструктора космических пилотов, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, Джексон снялся для заставки игры на Sega в 1993 году. Но после скандалов вокруг звезды все сцены с ним удалили. До сих пор оригинальная игра считалась утраченной.