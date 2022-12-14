Николас Кейдж в детстве считал себя пришельцем

Актер Николас Кейдж признался, что в детстве считал себя инопланетянином. Его слова цитирует New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я был потрясен в тот день, когда еще ребенком пришел в кабинет врача и узнал, что у меня нормальные органы и нормальный скелет, потому что я был уверен, что я с другой планеты", - заявил Кейдж. Артист добавил, что в детстве был необщительным и неуклюжим, однако трудности в общении с другими побудили его заняться актерской карьерой.

"Когда я увидел Дэвида Боуи в "Человеке, который упал на Землю", я понял, что мне нужно что-то делать, поэтому я стал актером", - рассказал Кейдж.