Выбрана победительница одного из главных международных конкурсов красоты

Выбрана победительница "Мисс Интернешнл 2022". Один из главных международных конкурсов красоты выиграла представительница Германии Ясмин Зельберг, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Конкурс состоялся на стадионе Tokyo Dome в столице Японии Токио. Мероприятие транслировалось в прямом эфире для зрителей по всему миру.

Зельберг получила корону победительницы из рук Сиретхорн Лиарамват из Таиланда, которая стала победительницей конкурса в 2019 году. "Огромное спасибо, Япония, что сделала это событие таким незабываемым", - сказала победительница после коронации.

"Мисс Интернешнл" - один из четырех главных конкурсов красоты в мире. Он зародился в американском штате Калифорния в 1960 году, а в 1972 году перекочевал в Японию. Конкурсанток оценивают не только по внешнему виду. Для организаторов важны и внутренние качества участниц.