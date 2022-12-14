Выбрана победительница одного из главных международных конкурсов красоты
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Выбрана победительница "Мисс Интернешнл 2022". Один из главных международных конкурсов красоты выиграла представительница Германии Ясмин Зельберг, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Конкурс состоялся на стадионе Tokyo Dome в столице Японии Токио. Мероприятие транслировалось в прямом эфире для зрителей по всему миру.

Зельберг получила корону победительницы из рук Сиретхорн Лиарамват из Таиланда, которая стала победительницей конкурса в 2019 году. "Огромное спасибо, Япония, что сделала это событие таким незабываемым", - сказала победительница после коронации.

"Мисс Интернешнл" - один из четырех главных конкурсов красоты в мире. Он зародился в американском штате Калифорния в 1960 году, а в 1972 году перекочевал в Японию. Конкурсанток оценивают не только по внешнему виду. Для организаторов важны и внутренние качества участниц.