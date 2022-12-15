Джейсон Момоа снимется в комедии «Каникулы киллеров»

Актеры Джон Сина ("Миротворец") и Джейсон Момоа ("Аквамен") сыграют в экшен-комедии студии Warner Bros. "Каникулы киллеров", сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Над сценарием работают братья Джеймса Ганна Марк и Брайан, ранее работавшие над супергеройским хоррором "Гори, гори ясно".

Кто будет режиссером проекта, пока неизвестно.

Сина, кроме этой комедии, планирует сняться в фильме Мэттью Вона "Аргайл", комедийном боевике Пьера Мореля "Фриланс", сиквеле "Друзей по отпуску", фильме Ильи Найшуллера "Главы государства" и комедии Питера Фаррелли "Рики Станики".

Момоа, в свою очередь, готовится к съемкам сериала Apple TV+ "Военачальник", комедии Shots! Shots! Shots!, боевика про напарников с Дэйвом Батистой и экранизации компьютерной игры "Майнкрафт".