Скарлетт Йоханссон пожаловалась на амплуа красотки в кино

Американская актриса Скарлетт Йоханссон пожаловалась на роль красотки, которую ей всегда приходилось играть в кино. Ее слова передает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Йоханссон призналась, что в начале своей карьеры она была готова к тому, чтобы появляться в кино в образе красотки. Спустя время артистка обнаружила, что все еще находится в этом амплуа, играя объект сексуального желания мужчин.

"Когда мне было 18-19 лет, я снялась в "Трудностях перевода" и "Девушке с жемчужной сережкой". Тогда я только раскрывала свою женственность, познавала свою привлекательность и сексуальность. Меня, можно сказать, готовили к образу красотки. И мне приходилось играть другую женщину, быть объектом вожделения. Я оказалась в тупике. Я не могла выбраться [из этого образа]", - рассказала актриса.

"Такие "красотки" горят ярко, но быстро сгорают. А после этого ничего нет, нет никаких предложений", - добавила кинозвезда. Йоханнсон также отметила, что даже ее роль Черной вдовы в "Железном человеке 2" изначально была "плохо раскрыта и чрезмерно сексуализирована".