Болезнь сплотила семью Брюса Уиллиса

Совсем скоро наступит католическое Рождество, но некоторые семьи уже собираются за богатым столом, чтобы отпраздновать. Так поступили и близкие Брюса Уиллиса, которому в этом году поставили страшный диагноз - "афазия".

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, развод Брюса Уиллиса и Деми Мур после 13 лет брака был тяжел для обеих сторон, однако бывшие сумели сохранить теплые отношения. Когда "солдат Джейн" узнала о серьезной болезни экс-супруга, то поддержала его нынешнюю жену Эмму Хемминг.

О диагнозе актера Деми объявила от имени всей семьи. "Недавно ему поставили диагноз "афазия", которая влияет на его когнитивные способности. В результате Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семейная ячейка и хотим привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как говорит Брюс: "Живи на полную катушку". И вместе мы планируем сделать именно это", - написала она.

Так, минувшие выходные родные люди 67-летнего артиста провели вместе. "Мы - семья! Приступаем к праздничному спринту!" - радостно поделилась брюнетка. Деми показала теплые снимки, где Брюс держит супругу Эмму за руку, а также обнимается с дочерьми.

Кадры умилили фанатов. "Мне так нравится видеть, что вы все вместе - семья. Приятно видеть улыбку Брюса"; "Огромные объятия Брюсу. Я вырос на его фильмах! Вы прекрасная семья"; "Это делает меня такой счастливой", - пишут фолловеры.

К слову, и коллеги Уиллиса по Голливуду поддерживают его. "Он очень преданный муж и отец, - говорил друг. - Он замечательный человек, и у него всегда было отличное чувство юмора, и чувство изящества. Все болеют за него".

Джон Траволта вспомнил трогательный момент, связанный с исполнителем главное роли в фильме "Крепкий орешек". "Много лет спустя Брюс сказал мне: "Джон, я просто хочу, чтобы ты знал, когда с тобой происходит что-то хорошее, я чувствую, что это происходит со мной". Вот какая у него щедрая душа", - делился актер.